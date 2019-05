Une entreprise nord-ontarienne à l'avant-garde de l'innovation minière

Les fonds ont permis à Drillco de fabriquer cinq unités de démonstration qui seront testées dans des environnements miniers réels.

Comme la plupart des jeunes entreprises, on commençait à manquer de fonds pour passer à la prochaine étape , indique le président et fondateur de l’entreprise, Sylvain Brisson.

Trois de ces systèmes ont été vendus à des compagnies minières du nord de la Colombie-Britannique et deux autres ont été achetés par une entreprise mexicaine, raconte M. Brisson.

Selon le communiqué de FedNor, le système de forage modulaire à technologie propre est le premier du genre sur le marché et permettra aux sociétés minières de réduire leur empreinte environnementale.

Nous sommes heureux de nous associer à FedNor pour développer cette nouvelle technologie et nous nous réjouissons des résultats qu’elle produira pour nos clients et de l’impact positif qu’elle aura sur la santé des entreprises et sur l’environnement.

Sylvain Brisson, président et fondateur de Drillco Mining and Exploration