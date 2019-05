L’itinérance au Nouveau-Brunswick, un enjeu de plus en plus préoccupant

Le sondage mené auprès des résidents de Moncton, Fredericton et Saint-Jean conclut qu'une grande partie de la population voit l'itinérance comme étant un problème majeur.

À Moncton, 62 % des répondants dit avoir constaté une augmentation du nombre de sans-abris au cours des 12 derniers mois.

Les citoyens de Moncton ont raison , confirme Jean Dubé, directeur général de la Maison Nazareth.

Depuis la fermeture de refuges temporaires dans la région, il a dû mettre les bouchées doubles afin de créer de nouveaux espaces pour répondre aux besoins des sans-abri.

Afin de lutter contre l’itinérance, les municipalités mettent en place des services pour les sans-abri.

À Moncton, il est possible de manger six repas par jour , explique un itinérant qui croit que ces avantages attirent des sans-abri de l’extérieur.

C’est facile, tu ne peux pas mourir de faim à Moncton et il y a plus d’un refuge.

Serge-André LeBlanc, lui-même sans-abri, explique qu'un itinérant ne peut rester dans une ville où il n’y a qu’un refuge. Il doit carrément changer de municipalité.

Mais à Moncton, il peut simplement changer de refuge et rester dans la ville plus longtemps.

S’il aime les services offerts, il croit que le système ne fait que maintenir les sans-abri dans un cercle vicieux, sans réellement s’attaquer au problème.

David Tetton, un sans-abri de Moncton, est d’avis qu'il faut tenir compte des troubles de santé mentale pour régler la situation de façon durable.

Les organismes qui oeuvrent auprès des sans-abri croient aussi que le système actuel ne fait que maintenir le statu quo.

Jean Dubé explique que les trois paliers gouvernementaux collaborent avec les organismes communautaires, mais qu'il faudra aussi la collaboration d'experts, de gens d'affaires et de la communauté.

Maxime Dubé, du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick, reconnaît l’importance des maisons d’hébergement, mais il juge que l’accès à plus de logements abordables demeure une piste de solution importante pour sortir les gens de la rue.

Le sondage

Le sondage de la firme Narrative Research a été réalisé par téléphone auprès de 1100 résidents adultes dans les trois villes du 17 avril au 7 mai 2019. Sa marge d’erreur à Fredericton et à Moncton est de plus ou moins 4,9 % et à Saint-Jean elle est de plus ou moins 5,7 %, 19 fois sur 20.