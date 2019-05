Enquête Origine-Destination : « Faut voir plus loin que ça », invite le ministre des Transports

Autant les résultats de l'Enquête Origine-Destination n'étaient pas une surprise, ils venaient confirmer une tendance des dernières années, autant la réaction de la Coalition avenir Québec ne l'était pas non plus.

Il était clair dès le départ que le nouveau portrait des déplacements n'allait pas freiner ses ambitions.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a invité les journalistes jeudi « à voir plus loin que ça », en parlant des conclusions de l'enquête.

À défaut d'avoir fait la démonstration sans équivoque que l'achalandage justifie un investissement de plusieurs milliards de dollars, on a maintenant une bonne idée des arguments qui seront mis de l'avant par le gouvernement pour vendre le troisième lien.

Pour une question de sécurité d'abord, en cas de fermeture des ponts à l'ouest, comme cela s'est produit à quelques reprises l'hiver dernier.

Parce que le projet desservira l'ensemble de l'est du Québec et pourrait créer des bénéfices économiques.

À ce chapitre, rien ne laisse présager que le troisième lien permettra de faire des affaires d'or. Comme l'expliquait le professeur de l'Université Laval, Jean Dubé, devant l'Association des économistes du Québec en décembre dernier, la Ville de Québec n'attend pas après ce troisième lien pour susciter de nouveaux investissements. Le contexte économique actuel fait le travail.

Sur la Rive-Sud, Lévis devrait tirer son épingle du jeu, mais au détriment d'autres villes voisines. Dans ce cas, il s'agirait d'un déplacement de l'activité économique.

D'est en est

Ce dont l'étude ne parle pas, ce sont les temps de déplacements. Le détour que les automobilistes s'apprêtent à devoir faire pour emprunter le troisième lien va-t-il leur permettre de gagner du temps ? C'est là que tout va se jouer.

De prime abord, on pourrait penser qu'à partir de Lévis, il sera plus rapide d'accéder au troisième lien. Une fois sur la rive-nord, on ne sait pas combien de temps ces automobilistes vont perdre en raison des bouchons sur l'autoroute 40 et l'autoroute Dufferin aux heures de pointe.

La démonstration reste à faire.

Quand le ministre Bonnardel affirme, sans preuve, qu'entre 10 % à 15 % des automobilistes de la Rive-Sud qui habitent à l'ouest des ponts va prendre le troisième lien, c'est pousser un peu la note.

Rien ne bouge

Après le dépôt de l'étude, ceux qui sont en faveur du projet le sont toujours. Ceux qui s'y opposent aussi.

Même si le ministre des Transports inclut, avec d'enthousiasme, le réseau structurant dans sa stratégie pour assurer la fluidité des déplacements entre les deux rives, la Ville de Québec a évité de commenter.

Elle se tient tranquille en ce moment dans tous les dossiers de transport, que ce soit le troisième lien ou le financement du réseau structurant.

Parfois, le silence est d'or.