Emplois d’été : le manque de jeunes crée un casse-tête dans l’industrie du tourisme

La saison estivale est à nos portes et les offres d'emplois d'été se multiplient, surtout dans les secteurs touristiques de la Colombie-Britannique. Mais les jeunes étudiants qui pourvoient normalement ces postes une fois les classes terminées semblent manquer à l'appel.

L'organisme sans but lucratif Pacific National Exhibition ( PNEPacific National Exhibition ), qui organise une foire estivale et gère un parc d'attractions saisonnier, embauche pas moins de 1100 employés, surtout des jeunes.

Le recrutement pose tout un défi pour le plus important employeur auprès des jeunes de la province.

Il est difficile de dire quelles sont les causes de la pénurie de main-d'œuvre, mais nous l’avons clairement constaté et nous éprouvons les pressions qui en découlent , affirme la directrice des ressources humaines du PNEPacific National Exhibition , Salina Janmohamed.

PNE recrute un millier de travailleurs, la plupart des jeunes, lors d'événements estivaux. Photo : (gracieuseté de PNE)

Au fil des ans, nous avons constaté qu’il était plus difficile de recruter pour tous nos postes estivaux La directrice des ressources humaines de PNE, Salina Janmohamed

Une situation « critique »

L’Association des ressources humaines de l’industrie du tourisme en Colombie-Britannique, go2HR estime que la situation a atteint un niveau critique qui ne va pas s’améliorer au cours des prochaines années.

Il y aurait présentement plus de 30 000 emplois disponibles dans l’industrie touristique de la province. Or, la directrice générale de go2HR Arlene Keis prévoit qu’au cours des dix prochaines années, ce nombre passera à 106 000 emplois. La moitié seront des remplacements et l’autre moitié, de nouveaux emplois.

Perspectives du marché du travail en Colombie-Britannique, selon Work BC et go2HR Photo : Radio-Canada

Changement démographique

Arlene Keis estime que le vieillissement de la population est le principal responsable du manque de main-d'oeuvre.

La pénurie de main-d’oeuvre existe dans tous les secteurs Arlene Keis, directrice générale de go2HR

Elle affirme toutefois que les changements démographiques et le manque de relève touche particulière son milieu, puisque la proportion des 15 à 24 ans oeuvrant dans les domaines touristiques et hospitaliers représente plus de 30% de l’ensemble des travailleurs. Pour les autres industries, la proportion se situe à environ 15%, indique-t-elle.

Retraités recrutés

Les changements démographiques font en sorte que les jeunes retraités pourraient dorénavant pallier le manque de relève pour les postes saisonniers Photo : iStock

L'organisme go2HR cible maintenant les retraités afin de pallier le vide laissé par les étudiants.

Le nombre de baby-boomers et de personnes qui prennent tôt leur retraite augmente, et ces gens aiment notre industrie, ils veulent s'amuser, ils aiment voyager. Arlene Keis directrice générale de go2HR

Salina Janmohamed croit aussi que l'embauche de retraités peut être une solution. Nous avons souvent des personnes qui viennent de prendre leur retraite et qui nous disent chercher du travail temporaire dit-elle.

Le programme Emplois d’été Canada s’élargit

Cette année, les emplois du programme fédéral Emplois d’été Canada seront offerts à tous les jeunes Canadiens et non seulement aux étudiants. De plus, toutes les offres se trouvant sur le site Internet « Guichet-Emplois d’été » peuvent désormais être retrouvées sur une application mobile.

Plus de 9000 emplois d'animateurs de programmes de sports et de loisirs sont à combler sur Guichet-Emplois d'été au Canada Photo : Destination Sherbrooke

Ce guichet proposent actuellement plus de 5000 postes pour la Colombie-Britannique, dont 68 en français, et près de 30 000 emplois pour le Québec et l’Ontario.