Levée des tarifs douaniers sur l’aluminium : soupir de soulagement dans la région

Une entente a été conclue entre le Canada et les États-Unis pour lever, au moins temporairement, les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium.

Selon les premières informations, les États-Unis veulent s'assurer de l'efficacité d'un nouveau système de contrôle de l'origine des produits en acier avant de lever définitivement les droits de douane. Ils redoutent encore que des alliages chinois à bas prix se rendent sur le marché américain après avoir transité par le Canada ou le Mexique.

Les tarifs de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium étaient en vigueur depuis un an et empêchaient la ratification, par Ottawa, du nouvel accord de libre-échange nord-américain.

Le conseiller régional de la FTQ, Marc Maltais, parle d’une décision importante pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Je vois ça très positivement. On sait que dans la région, il y a des projets qui ont été mis sur la glace particulièrement par la compagnie Rio Tinto. Ces tarifs-là qui étaient injustifiés et qui étaient injustes avaient un impact ici au niveau régional qui était très grand , a commenté le syndicaliste.

À 14 h, plusieurs représentants syndicaux et élus attendaient avec impatience le point de presse du premier ministre Justin Trudeau.

Plus de détails à venir…