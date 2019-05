Le réseau en immigration francophone compte un nouveau membre

La directrice communautaire de l’ACFMJ, Chantal Amstad, est heureuse de cette association avec le réseau en immigration francophone. Cela va permettre, entre autres, « d’amener un nouveau regard sur la réalité des nouveaux arrivants francophones en région », affirme-t-elle.

L’adhésion de cet organisme, qui rassemble les francophones et francophiles de Moose Jaw, s’inscrit dans le mandat élargi du RIF-SK. Ce dernier participe au projet des Communautés francophones accueillantes (CFA) initié par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, dont l’objectif est de rendre les régions de la province plus attrayantes et de retenir davantage les immigrants.

Le réseau en immigration francophone de la Saskatchewan compte désormais 15 organismes membres décisionnels, en plus de quatre observateurs réguliers gouvernementaux.