Des élèves de Précieux-Sang préparés pour le changement

Améliorer un vestiaire ou obtenir plus de livres pour la bibliothèque : quels que soient les projets qu’elles ont menés, les équipes de l’école devaient déterminer quel changement social les intéressait et se documenter pour imaginer des solutions possibles. Les élèves ont aussi établi un budget et un plan complet de réalisation.

Cette activité s’inscrit dans une démarche menée par le Centre de la francophonie des Amériques (CFA), qui a choisi l’École Précieux-Sang pour la réalisation du projet pilote intitulé Les Voix du changement.

« Ce processus amène les élèves à observer leur environnement et à décider ensemble ce qu’ils ont envie de changer », explique la vice-présidente du CFA, Carole Freynet-Gagné.

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Alain Laberge, a écouté les présentations des élèves faites devant un public cette semaine. La DSFM et le CFA devront ensuite déterminer comment seront dépensés les 100 000 $ dont dispose le projet pilote.

« Les élèves ont à coeur de vivre dans une école qui leur appartient, et on sent un grand vent de collaboration dans leurs projets, affirme Alain Laberge. Ils ont fait ça pour tous les élèves, pour leur communauté, c’est génial! »

Carole Freynet-Gagné est aussi impressionnée par les sujets qui ont intéressé les élèves ainsi que leur travail de recherche et leur engagement tout au long de l’année scolaire.

« Le processus est important, dit-elle. Gagner n’est pas tout. » Elle estime que, si les élèves ont le sentiment d’avoir agi pour le changement, le projet est déjà une réussite. « Gagner, c’est la cerise sur le gâteau. »