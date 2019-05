Québec financera la rénovation de 140 cours d'école cet été

L'annonce du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, s'est déroulée vendredi matin à l'école alternative Quatre-Saisons, sur le territoire de la Commission scolaire Marie-Victorin, dans l'arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

Cet établissement figure d'ailleurs parmi les 140 projets retenus par le ministère. Il recevra un montant de 25 000 $ – la somme maximale – qui lui permettra d'aménager un terrain multisport synthétique ainsi qu'un mobilier urbain avec arbres et arbustes.

L'annonce de vendredi intervient au moment où l'année scolaire tire à sa fin, a souligné le ministre. « Ce sera des vacances spéciales, parce que les élèves – et toute l'équipe-école – vont retrouver leur cour d'école embellie au mois de septembre », a-t-il promis, ce qui coïncidera avec la nouvelle obligation pour les écoles primaires d'offrir quotidiennement deux périodes de récréation d'au moins 20 minutes chacune ainsi que l'ajout de 250 maternelles 4 ans.

Les établissements qui seront bénéficieront des subventions annoncées vendredi sont répartis dans 49 commissions scolaires. Celles-ci couvrent presque toutes les régions du Québec, sauf Laval et le Nord-du-Québec, où aucun projet ne semble avoir été retenu.

Les directions d'école recevront environ 21 500 $ en moyenne, mais le financement alloué variera en fonctions des projets retenus. Certains établissements, par exemple, recevront moins de 5000 $.

Interrogé sur la modicité de ces montants, le ministre Roberge s'est montré optimiste. « Chaque geste pris isolément peut paraître vain, ou petit, ou avoir un impact limité sur la réussite scolaire ou sur la vie des écoles, mais quand on se décolle un peu […], on peut voir qu’il y a un ensemble d’actions, de gestes concertés, qui vont faire que dans quelques mois, mais surtout dans deux ans, dans trois ans, le visage de nos écoles et puis l’ambiance dans nos écoles vont avoir changé pour le mieux », a-t-il assuré.

M. Roberge souhaite que les subventions annoncées vendredi puissent servir à aménager des cours d'école plus vertes, plus attrayantes, dotées de plus beaux modules de jeux et de zones d'ombre qui permettront aux élèves de se protéger du soleil au besoin.

Il promet par ailleurs d'annoncer plus d'investissements dans les mois à venir dans le cadre du prochain budget.

Plus de détails à venir