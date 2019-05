Rufus Wainright : retour aux origines

L'auteur-compositeur-interprète Rufus Wainright revient au pays dans le cadre de sa tournée All These Poses. C'est au Grand Théâtre de Québec qu'il s'arrêtera mardi prochain pour interpréter les pièces de ses deux premiers albums, Rufus Wainright et Poses.

Rufus Wainright a voulu célébrer 20 ans de carrière et clore un pan de sa jeunesse avec cette tournée qui met de l'avant les débuts de sa carrière.

« C'est un peu comme une célébration du fait que je sois encore dans le business, raconte le chanteur canado-américain. C'est pas facile de maintenir un carrière pendant 20 ans. Il faut applaudir ça, je pense », ajoute-t-il en riant.

C'est avec bonheur que le chanteur s'est penché sur Rufus Wainright et Poses. Le premier album, paru en 1998, est bien accueilli par la critique, mais c'est Poses en 2001 qui lui vaudra une reconnaissance internationale.

Les chansons sont encore bonnes à mon avis. J'ai tellement travaillé sur ces chansons, c'était les premières! Rufus Wainright

L'auteur-compositeur-interprète trouve amusant de se replonger dans cette période de sa vie.

« Quand j'étais plus jeune, j'étais plus expérimental, plus audacieux. Mes chansons ont un petit quelque chose d'exotique et leur structure est singulière. Je suis beaucoup plus traditionnel ces jours-ci », mentionne Rufus Wainright.

Rufus Wainright célèbre 20 ans de carrière avec sa tournée All these poses. Photo : IAN_LAIDLAW

Sur scène

La tournée, qui a débuté en novembre dernier, a reçu des critiques élogieuses. Il s'agit ici d'un spectacle en deux parties.

« La première moitié, c'est plutôt mon premier album : Rufus Wainright. C'est pas en ordre ou rien, explique l'artiste. Je chante les meilleures chansons de l'album et je me raconte. Je chante aussi de nouvelles pièces tirées de mon album Northern Stars. La deuxième partie est consacrée à Poses et on chante comme si on écoutait l'album. »

Je veux qu'on puisse se perdre dans la musique Rufus Wainright, au sujet de la deuxième partie de son spectacle

Des reprises

Le fils de Kate McGarrigle consacre son temps à la tournée actuelle et au nouvel album qu'il vient de terminer, Northern Stars. Un album enregistré en direct lors de deux concerts, l'un à Montréal et l'autre à Los Angeles

« Northern Stars, c'est moi qui chante beaucoup de covers canadiens : du Joni Mitchell, Leonard Cohen, Neil Young, Martha Wainright et même du Luc Plamondon. Je chante Ziggy, qui a déjà été interprétée par Céline Dion. ».

Ce retour en arrière permet à Rufus Wainright de constater tout le chemin parcouru. « Je suis maintenant père, marié. Je suis un peu plus sage parce que je suis un peu plus vieux, mais je suis encore assez fort, assure le chanteur. Je survis à la vie quoi, comme tout le monde! »

All These Poses sera présenté au Grand Théâtre le 21 mai prochain.