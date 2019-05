Washington et Ottawa s'entendent pour lever les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium

Les tarifs douaniers imposés par les États-Unis aux importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada, et ceux imposés par Ottawa en représailles, seront levés d'ici 48 heures, ont annoncé vendredi les deux pays dans une déclaration conjointe.

« Les États‑Unis et le Canada élimineront, au plus tard deux jours à compter de la date de publication de cette déclaration [...] tous les droits imposés par les États‑Unis en application de l’article 232 sur les importations de produits de l’acier et de l’aluminium en provenance du Canada [et] tous les droits imposés par le Canada à titre de mesures de représailles », ont annoncé les deux pays.

Le gouvernement canadien a en outre convenu d'empêcher que de l'acier chinois ne se retrouve aux États-Unis après avoir transité sur son territoire. « Les États‑Unis et le Canada mettront en œuvre des mesures efficaces pour prévenir [...] le transbordement d’acier et d’aluminium fabriqués ailleurs qu’au Canada ou aux États‑Unis vers l’autre pays », indique-t-on dans la déclaration.

Le premier ministre est attendu sous peu à l'aciérie Stelco, à Hamilton, pour y rencontrer des travailleurs et s'adresser aux médias.

Le bureau de Justin Trudeau a fait savoir plus tôt vendredi que le sujet s'est retrouvé au coeur d'un entretien téléphonique entre le premier ministre canadien et le président américain Donald Trump en matinée.

« Les deux dirigeants ont discuté des droits de douane américains imposés aux termes de la disposition 232 sur l’acier et l’aluminium ainsi que [des] mesures de représailles du Canada », indique-t-il dans une brève déclaration transmise aux médias.

« Les deux dirigeants ont également discuté des relations avec la Chine, de l’uranium et du nouvel ALENA », précise-t-on.

Une longue querelle

Les tarifs américains de 25 % sur les importations d'acier et de 10 % sur celles d’aluminium ont d'abord été décrétés par Washington en vertu du Trade Expansion Act de 1962.

Son article 232, rarement utilisé jusque là, permet au président américain d'imposer des tarifs douaniers sur certaines importations, si cela est jugé nécessaire pour la sécurité nationale.

Ottawa avait immédiatement annoncé des représailles.

Le Canada considérait qu’il s’agissait de surtaxes illégales en vertu des règles commerciales de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Une plainte déposée par le Canada à l'OMC doit d'ailleurs être retirée en vertu de l'entente. « Les États‑Unis et le Canada mettront fin à toutes les procédures qui les opposent en instance à l’Organisation mondiale du commerce », peut-on lire dans la déclaration commune diffusée vendredi.

Le premier ministre Justin Trudeau avait parlé d'« un affront au partenariat de sécurité » entre les deux pays, tandis que la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, avait dénoncé « du protectionnisme pur et simple ».

La décision du président Trump avait été interprétée comme une façon de mettre de la pression dans le cadre des négociations sur le renouvellement de l’ALENA, alors en cours.

Un accord à ce sujet a finalement été conclu le 1er octobre dernier, mais les tarifs douaniers sur l’aluminium et l’acier étaient demeurés en place, au grand dam du gouvernement canadien.

Au moment de l’entrée en vigueur des sanctions, le Canada était depuis de nombreuses années le plus important fournisseur d'acier et d’aluminium des États-Unis.