Ce qui est ouvert et fermé pour la fête de la Reine en Ontario

Les horaires des services gouvernementaux, des institutions et des commerces sont modifiés dans la province à l’occasion de la fête de la Reine.

Les bureaux municipaux, provinciaux et fédéraux seront généralement fermés lundi. Les bureaux de poste et les bibliothèques municipales auront ainsi leurs portes closes.

Épiceries et commerces

La plupart des commerces et épiceries tout comme les magasins LCBO et Beer store seront fermés le jour de la fête de la Reine. Il est conseillé de vérifier avant de s'y diriger.

Toutefois certains centres commerciaux demeureront ouverts à Toronto, comme le Centre Eaton, Pacific Mall, Bramalea City Centre, Square One, et Vaughan Mills. Les centres commerciaux Fairview Mall, Scarborough Town Centre, Yorkdale Mall, et de Don Mills seront en revanche fermés.

Les banques seront généralement fermées aussi.

Transports

À Toronto, les lignes de la CTT fonctionneront selon l’horaire des jours fériés lundi, c’est-à-dire que le service débutera à 6h.

Il n'y aura pas de service sur la ligne 3 à Scarborough ce week-end, entre Kennedy et McCowan, en raison de travaux de maintenance. Des navettes circuleront entre Kennedy et Scarborough, tandis que les gares d'Ellesmere, Midland et McCowan resteront fermées.

Les trains de GO Transit circuleront quant à eux selon les horaires du samedi.

Les horaires des jours fériés et du dimanche seront en vigueur pour les autobus municipaux de Windsor, du Grand Sudbury et ceux de Hamilton lundi.

Attractions touristiques

La Tour CN, l’aquarium Ripley, le Musée royal de l’Ontario (ROM), le Musée des beaux-arts de l'Ontario (AGO), le Temple de la renommée du hockey, le Zoo de Toronto et la Casa Loma seront notamment ouverts à Toronto, de même que le musée Science Nord à Sudbury.