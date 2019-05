De nouvelles bornes de recharge dans les sites de Parcs Canada

Le gouvernement fédéral va ajouter des bornes de recharge pour les véhicules électriques dans plusieurs de ses parcs nationaux, aires marines de conservation et lieux historiques nationaux.

Présentement, il y a des bornes de recharge dans 13 sites de Parcs Canada. La ministre fédérale de l'Environnrment et du Changement climatique était au lieu historique national Cartier-Brébeuf, à Québec, pour annoncer que des bornes seront installées dans sept sites supplémentaires au pays.

« Nos parcs jouent un rôle tellement essentiel pour façonner notre identité nationale, protéger la nature et la faune et lutter contre le changement climatique. Nous travaillons avec les Canadiens pour appuyer des solutions pratiques et abordables pour lutter contre le changement climatique », affirme Catherine McKenna.

Le transport est responsable du quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada. Près de la moitié des GES proviennent des voitures et des camions légers. Ottawa souhaite donc favoriser l'utilisation de véhicules électriques pour réduire les émissions polluantes.

« Les changements climatiques sont le défi le plus important de notre époque. À terme, c'est notre survie qui est en jeu. Les Canadiens sont en droit de s'attendre à ce que leur gouvernement prenne les mesures qui s'imposent pour favoriser une diminution des émissions des gaz à effet de serre, principaux responsables du réchauffement climatique », affirme le député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos.

Le budget 2019 réserve 300 millions de dollars, à compter de 2019-2020, pour introduire un nouvel incitatif d'achat fédéral pour encourager davantage de personnes à acheter des véhicules zéro émission. Cette mesure doit toutefois être approuvée par le Parlement canadien.

Plus de détails à venir