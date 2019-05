Manifestation surprise devant les bureaux de Legault à Montréal

À Montréal, ce sera le 14e vendredi d'affilée que des élèves du secondaire manquent leurs cours « pour défendre leur droit collectif à un avenir », indique le site Facebook de l'événement.

« Nous manquerons l’école pour envoyer un message fort aux gouvernements; nous, la jeunesse, allons nous soulever, car la situation ne nous laisse pas le choix. Nous allons le faire parce que nous sommes la dernière génération à pouvoir agir », affirment aussi les élèves.

Ces derniers demandent notamment « la mise sur pied d’un programme d’éducation à l’écologie et de sensibilisation à la crise climatique, l’adoption d’une loi climatique pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius, et une plus grande transparence concernant les investissements publics afin de désinvestir des énergies fossiles », indique pour sa part l’organisme Environnement jeunesse.

À Montréal, le départ de la manifestation est prévu à 13 h au parc Jeanne-Mance, au coin des rues Mont-Royal et de l'Esplanade.

Elle devrait se terminer à 15 h au centre-ville, coin Peel et René-Lévesque.

Le foule était impressionnante lors de la manifestation du 15 mars à Montréal. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Une manifestation doit aussi avoir lieu à Québec.

La manifestation prévue à Gatineau a pour sa part été annulée en raison du petit nombre de participants. Seulement 38 personnes avaient indiqué vouloir participer à l’événement.

Ce mouvement de mobilisation des jeunes tire son origine de l’action d’une jeune Suédoise, Greta Thunberg, laquelle, en août 2018, a décidé d’aller s’asseoir tous les vendredis devant le parlement suédois pour protester contre le manque d’actions significatives entreprises pour contrer le réchauffement de la planète.

S’en est suivi un mouvement de mobilisation graduel des élèves à l’échelle internationale, lesquels, depuis novembre, manifestent systématiquement les vendredis.

Le 15 mars, une intense mobilisation avait réuni les jeunes de près de 2000 villes à travers le monde, dont Montréal, regroupant ainsi plus de 1 million de personnes.