Facultés affaiblies ou ceintures détachées en cause dans de nombreux accidents mortels en C.-B.

La conduite avec facultés affaiblies et le fait de ne pas avoir utilisé de ceinture de sécurité sont en cause dans une grande partie des accidents de la route mortels en Colombie-Britannique, selon des données publiées jeudi par le Bureau du coroner de la province.

Le rapport porte sur les morts survenues sur les routes britanno-colombiennes au courant de la dernière décennie.

On y apprend que l’alcool ou la drogue ont joué un rôle dans 34 % des accidents mortels entre 2008 et 2016 dans la province. Les données indiquent aussi que 29 % des passagers ou des conducteurs ayant perdu la vie entre 2011 et 2016 ne portaient pas de ceinture de sécurité.

En moyenne, 326 personnes sont mortes sur les routes chaque année pour la période allant de 2008 à 2018.

Une grande partie de ces morts peut être évitée. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas le message. Andy Watson, porte-parole du Bureau du coroner

Drogues et alcool : un problème plus important chez les jeunes

Selon le rapport, la proportion d’accidents mortels liés à la conduite avec facultés affaiblies varie en fonction des groupes d’âge.

Les données du Bureau du coroner indiquent que l’alcool et/ou la drogue ont joué un rôle dans plus de la moitié des morts liées à un accident automobile entre 2008 et 2016 pour les individus âgés de 19 à 39 ans.

Le rapport révèle également qu’environ un tiers des morts liées à un accident de la route en Colombie-Britannique dans la dernière décennie sont survenues dans la région de l’Intérieur.