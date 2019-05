La SQ suspend les recherches pour retrouver la fillette de Macamic

La famille a été avisée jeudi soir lors de la fin des recherches.

La jeune fille est tombée dans un ruisseau il y a deux semaines maintenant et n'a jamais été retrouvée depuis.

L'événement s'est déroulé sur le 2e-et-3e Rang Ouest.

La SQ affirme avoir fait tout ce qu'il était possible de faire pour le moment, mais que le niveau de l'eau élevé complique leur travail.

Selon la porte-parole de la SQ, Nancy Fournier, les recherches devraient reprendre lorsque le niveau de l'eau aura baissé.

Des patrouilleurs locaux iront aussi sur place à l'occasion afin d'assurer un suivi.

Chaque jour on évaluait sur le terrain ce qu'il y avait de fait et ce qu'il nous restait à faire, puis malheureusement, à cause de l'eau qui est trop élevée, on a déjà tout fait ce qu'on pouvait, donc il faut vraiment attendre que le niveau de l'eau baisse pour recommencer avec les ressources spécialisées qu'on a , affirme Nancy Fournier.

Rappelons que la fillette de 4 ans est tombée dans le ruisseau Vigneault alors qu'elle jouait à proximité avec d'autres enfants.