Pour une table de concertation sur le développement régional

Les députés péquistes en ont fait la demande à la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et à la ministre responsable de la région, Marie-Ève Proulx.

Pour les députés, ce regroupement permettra d'augmenter l'efficacité des actions posées pour développer la Gaspésie.

Par le fait même, l'initiative permettra aussi de combler le vide laissé par la disparition des conférences régionales des élus (CRÉ) et qui avait cette fonction. Les CRÉ ont été démantelées il y a quatre ans par les libéraux.

Si elle venait à voir le jour, cette table serait composée de 2 députés gaspésiens, 5 préfets, et 18 intervenants provenant de différents milieux.

Cette façon de travailler serait plus efficace pour faire connaître les enjeux gaspésiens à Québec, exprime Sylvain Roy dans un communiqué. Les ministres concernés seront par conséquent mis au courant beaucoup plus rapidement et, espérons-le, le travail sera effectué plus efficacement.

Elle pourra, sans intermédiaire, indiquer aux élus de l'Assemblée nationale quels sont les enjeux prioritaires pour la Gaspésie. Sylvain, Roy, député de Bonaventure