L’architecte de la Place Ville-Marie Ieoh Ming Pei meurt à 102 ans

L’information avait été d'abord publiée par le New York Times, précisant que le décès est survenu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Né le 26 avril 1917 à Canton dans une vieille famille originaire de Suzhou, Ieoh Ming Pei a su mettre en avant une certaine idée de la modernité et du classicisme dans ses projets architecturaux.

Ieoh Ming Pei a été naturalisé américain en 1954. Il a enseigné à Harvard de 1945 à 1948 avant de devenir directeur d'architecture dans le cabinet Webb and Knapp (1948-1955).

En 1955, il a créé sa propre agence, I.M. Pei et associés.

L'architecte a conçu la Place Ville-Marie, à Montréal, en compagnie de son collègue Henry N. Cobb. L'édifice emblématique de Montréal a été construit à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Elle a été inaugurée le 13 septembre 1962. Plus de 10 000 personnes y travaillent aujourd'hui et elle est visitée annuellement par 20 millions de personnes.

La touche de Ieoh Ming Pei a été marquante. La tour cruciforme a marqué un virage majeur dans l'architecture de la métropole québécoise.

La pyramide de verre du Louvre, conçue par Ieoh Ming Pei, a été inaugurée le 30 mars 1989 et sert d'entrée à la grande salle de réception, située en dessous. Photo : AFP/Getty Images / ERIC FEFERBERG

C’est dans les années 1970 que son cabinet devient très connu aux États-Unis et partout dans le monde. Son succès ne se dément pas au fil des années notamment avec l’hôtel de ville de Dallas en 1978 et le Centre des congrès et des expositions, de New York en 1985 ainsi que le National Gallery of Art, Washington, la Banque de Chine, Hong Kong (1989).

On lui doit, entre autres, la Banque de Chine à Hong Kong, le Mile High Center, à Denver au Colorado et la Bibliothèque J.F. Kennedy à Boston.