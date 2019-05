Journée contre l’homophobie et la transphobie : Le Pavillon Wilbrod-Dufour voit la vie… en mauve!

On veut provoquer des réflexions, on veut provoquer l'ouverture aussi par rapport au sujet, on veut que les jeunes en parlent. Plus on fait de la prévention, plus on évite la discrimination , lance d’emblée la psychoéducatrice Mireille Jean.

L’initiative est grandement appréciée des membres de la communauté LGBTQ+ de l'école.

Moi personnellement, j'ai été chanceuse, comme diraient quelques-uns, je n'ai rien vécu de la sorte mais je trouve que pour certaines personnes c'est important de voir que ça a évolué et qu'ils ne vivront pas ce qu'ils ont vécu dans le passé , de dire la jeune Magalie Tremblay, étudiante au Pavillon Wilbrod-Dufour.

Des kiosques de sensibilisation ont été installés dans le Pavillon Wilbrod-Dufour. Photo : Radio-Canada / Catherine Dib

Divers organismes se sont installés à l'école pour expliquer aux élèves les différentes ressources disponibles pour la communauté LGBTQ+. Les intervenants sociaux voulaient aussi profiter du moment pour conscientiser les jeunes, notamment sur les mots qu’ils utilisent au quotidien.

Ils disent "oh je fais juste niaiser". Mais, c'est plus sérieux que ça, ça va plus loin que ça, ce sont des propos qui, à force de le dire, si la personne vit vraiment cette réalité-là, elle peut se sentir très mal , note Élizabeth Lemieux de la Maison des jeunes d’Alma.

Vendredi, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, des drapeaux arc-en-ciel flotteront un peu partout au Québec. Ce sera notamment le cas devant les hôtels de ville d'Alma et Saguenay.

D’après le reportage de Catherine Dib