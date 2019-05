Nathalie Des Rosiers devient directrice principale du Collège Massey

L'institution liée à l'Université de Toronto en a fait l'annonce jeudi soir par voie de communiqué. Elle entrera en poste le 1er août et démissionnera de ses fonctions parlementaires.

Dans une déclaration écrite, Mme Des Rosiers a dit avoir pris cette décision en fonction de considérations personnelles et familiales.

Je continuerai de représenter la communauté d'Ottawa-Vanier jusqu'à une date qui n'a pas encore été fixée, soit plus tard cette année. C'est toujours un immense privilège de représenter la population d'Ottawa-Vanier, une communauté dynamique et diversifiée, qui m'a toujours inspirée par sa résilience et son optimisme constant , a signifié celle qui a été doyenne de Faculté de droit de l'Université d'Ottawa de 2013 à 2016.

Le président du conseil d'administration du Collège Massey s'est réjoui de cette nouvelle.