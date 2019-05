Salaires dans la fonction publique : la CSN prend Legault au mot

François Legault a dit qu'il voulait plus de bons emplois, bien payés au Québec, et la CSN est d'accord avec lui. Radio-Canada a appris que l'organisation syndicale, surtout présente dans les secteurs de la santé et de l'éducation, lorgne des augmentations de plus de 10 % par année pour les fonctionnaires situés au bas de l'échelle salariale.