Plus de choix pour les familles au Centre des arts de Baie-Comeau

La Série famille présentera quatre spectacles de musique du monde et de théâtre clownesque, notamment. Les tarifs ainsi que les horaires seront adaptés pour un public familial.

Cette initiative a pour but d'initier les jeunes au théâtre, tout en rapprochant les familles, explique la directrice générale et artistique du Centre des arts de Baie-Comeau, Marielle-Dominique Jobin.

À la base, on offrait deux spectacles familles par année et là on double carrément avec la série Famille, affirme-t-elle. Le but c'était vraiment que les parents aussi y trouvent leur compte, de faire vivre des moments privilégiés, de découvrir ensemble les arts de la scène, de vivre des émotions.

La directrice du Centre des arts de Baie-Comeau, Marielle-Dominique Jobin, sur scène Photo : Sabrina Cherry

Cette série de spectacles pour la famille est née d'un partenariat avec Hydro-Québec, qui a voulu bonifier son contact avec les familles de la Manicouagan.

On a la possibilité de parler aux familles, de rencontrer les familles quatre fois par année et c'est ce qu'on souhaitait faire, soutien la cheffe des relations avec le milieu pour Hydro-Québec, Julie Dubé. On veut développer le sentiment de fierté et on veut partager ça avec les familles de notre territoire de chez nous.

La série famille débutera le 26 octobre avec le spectacle musical d'Henri Godon.