Chiens importés : attention aux parasites

La femme a consulté son médecin après avoir souffert de symptomes de fièvre, de maux de tête et de perte de poids pendant deux mois. Un test sanguin a révélé qu'elle était atteinte de brucellose, aussi appelée la fièvre de Malte. C'est son chien, qu'elle avait ramené du Mexique, qui lui avait transmis la bactérie brucella canis.

De plus en plus de chiens qui arrivent au Canada de l'étranger proviennent d'Asie et du Maroc, selon la vétérinaire Emilia Gordon. (archives) Photo : Radio-Canada / Hilary Bird