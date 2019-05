Le projet de passerelle pour cyclistes sur le Saint-Maurice à l'étude

La subvention offerte par la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada permettra notamment de réaliser le design, l’évaluation du niveau des eaux ainsi que l’évaluation des impacts sur les émissions des gaz à effets de serre. Des tests de sols seront aussi effectués.

En entrevue à 360 PM, la coordonnatrice aux communications de la Ville de Trois-Rivières, Cynthia Simard, a déclaré qu'elle croit que la cohabitation entre les cyclistes et les nombreux trains qui circulent sur la voie entre Québec et Gatineau est possible.