Des travailleurs étrangers donnent un coup de pouce dans les champs de Compton

Ils sont, pour la plupart, originaires du Guatemala et pendant environ six mois, ces travailleurs viennent prêter main-forte aux producteurs maraîchers de la région de Compton pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre qui touche le secteur agricole.

Elmer Alexander Oreno et Maynor Calca Ejcalon sont deux des dix travailleurs étrangers qu’accueillera l’entreprise Les Vallons maraîchers de Compton cette saison. Les deux hommes sont de retour pour une deuxième année et leur présence est indispensable, selon le copropriétaire de l’endroit, Jacques Blain.

L’an dernier, une chance que je les ai eus parce qu’il y a beaucoup de légumes qui seraient restés aux champs. Jacques Blain, copropriétaire Les Vallons maraîchers

L’objectif de M. Blain a toujours été d’embaucher des employés locaux, mais il a dû se faire à l’idée. J’ai une entreprise à faire rouler, des légumes à livrer. Je n’ai pas eu le choix, soit que l’on rapetissait ou qu’on faisait appel à la main-d’oeuvre étrangère , explique-t-il.

Maynor Calca Ejcalon arrose des plants aux Vallons maraîchers de Compton. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

À certaines époques, Jacques Blain pouvait compter sur les vagues d’immigration pour pourvoir ses postes vacants. On sent l’essoufflement, il n’y a pas eu de grandes vagues d’immigration dernièrement. Ces personnes-là, elles apprennent le français, elles suivent des cours, s’adaptent à la communauté et se trouver des emplois , ajoute le producteur de légumes biologiques.

À une dizaine de minutes en voiture des Vallons maraîchers, la situation est semblable. Cette année, Les Serres Lamarche vont accueillir quatre employés guatémaltèques. L’essai de l’an dernier a, là aussi, été concluant.

C’est difficile d’en avoir des travailleurs québécois. On en a encore qui sont excellents, mais c’est le recrutement qui est difficile. Ils ne restent pas, il y a toujours des raisons. C’est moins fiable , affirme la copropriétaire, Diane Lamarche.

Diane Lamarche, copropriétaire des Serres Lamarche Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Des défis

Accueillir ces travailleurs demande toutefois une bonne organisation. M. Blain reçoit, par exemple, l’aide de l’Union des producteurs agricoles de l'Estrie et de l’organisme Ferme, qui est spécialisée dans le jumelage et la sélection des travailleurs étrangers.

Les démarches sont longues. Par exemple, pour que le travailleur arrive au début mai, l’entrepreneur doit amorcer les préparatifs dès la fin du mois de novembre.

Le plus grand défi demeure toutefois la langue. Les travailleurs ne parlent qu’exclusivement espagnol. On prend des cours actuellement d’espagnol, mais c’est beaucoup avec la gestuelle , témoigne le copropriétaire des Vallons maraîchers. Ce dernier reçoit l’aide également d’employés originaires du Salvador, maintenant citoyens canadiens.

Il y a aussi Google où on peut aller s’informer , ajoute Mme Lamarche.

Entre vitesse et motivation

Les deux producteurs maraîchers s’entendent pour dire que les travailleurs étrangers apprennent vite et sont très motivés.

Leur objectif en venant ici est d’amasser le plus d’argent possible pour améliorer leur situation familiale dans leur pays d’origine. Parfois, il faut leur dire de se reposer , raconte M. Blain en riant.

Jacques Blain, copropriétaire de l'entreprise Les Vallons maraîchers, explique à deux employés provenant du Guatemala ce qu'ils doivent faire. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Pendant leur journée de congé, ils peuvent utiliser des vélos ou encore une voiture pour faire leurs courses ou découvrir les environs.