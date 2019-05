La Ville de Winnipeg veut en finir avec les campements de sans-abri

La Ville de Winnipeg compte embaucher une entreprise cet été pour démanteler les campements de sans-abri et ramasser les seringues usagées dans les parcs et autres lieux publics. Les organismes qui travaillent avec les sans-abri ne s'opposent pas à l'idée, mais estiment qu'il faut s'attaquer à la racine du mal.

Dans une déclaration écrite, Ken Allen, porte-parole de la Ville de Winnipeg, dit que l'appel d'offres a été lancé, car le nombre de plaintes au service municipal 311 sur les seringues usagées et les objets tranchants est en hausse.

Selon la Ville, en 2018, il y a 419 plaintes, comparativement à 339 l'année précédente, et 124 en 2016.

D'après James Favel, directeur général du Bear Clan, un groupe de patrouilleurs bénévoles au centre-ville de Winnipeg, depuis le début de cette année ses équipes ont ramassé plus de 46 000 seringues souillées.

L'ampleur est telle qu'un groupe de citoyens a décidé de s'organiser pour procéder dimanche au nettoyage des rues du quartier Saint-Boniface.

Mitch Bourbonnière, travailleur communautaire. Photo : Radio-Canada

L'entreprise qui sera embauchée par la Ville ramassera les objets encombrants tels que les matelas, les bâches, les chariots de supermarchés utilisés par les sans-abri.

Le travailleur communautaire Mitch Bourbonnière pense que ce n'est une bonne idée. Il craint que les sans-abri soient livrés à eux-mêmes. Toutefois, même si l'initiative ne pas l'unanimité, il se réjouit qu'elle suscite une discussion qui permettra peut-être de trouver une solution à ce problème.

Une solution qui passerait, selon lui, par la mise en place d'une équipe de travailleurs sociaux capables de tisser des liens avec les sans-abri afin de mieux cerner leurs besoins.

Marion Willis, directive générale de Street Links, un organisme à but non lucratif qui aide les toxicomanes et les sans-abri à Saint-Boniface est également du même avis. Elle affirme que cela permettra de savoir qui habite dans ces abris de fortune, pourquoi ils y vivent et quels seraient leurs besoins.

Elle déplore cependant l'absence d'une stratégie coordonnée pour s'attaquer à la cause du problème qui est la méthamphétamine, selon elle. Elle dit que la province, la Ville ainsi que tous les organismes qui travaillent dans ce domaine doivent collaborer davantage pour y arriver.

La directrice de Street Links Marion Willis Photo : Radio-Canada / Holly Caruk

Adrienne Dudek, directrice du logement de transition au Main Street Project, un organisme qui aide les sans-abri, soutient qu'en détruisant les abris on ne s'attaque pas réellement à la raison principale qui pousse ces personnes à créer de telles structures.

Benjamin Bonham, un sans-abri de Winnipeg. Photo : Walther Bernal/CBC

Une idée également défendue par Benjamin Bonham qui vit dans la rue depuis un an. Selon lui, de nombreux sans-abri ne comprennent pas pourquoi la Ville démantèle leurs campements, d'autant plus que c'est tout qu'ils ont, dit-il.

Il estime que la Ville évite les vrais problèmes comme la maladie mentale, la toxicomanie ou encore la pauvreté qui poussent les gens à vivre dans ces campements. Selon lui, les sans-abri souffrent de solitude et en démantelant leurs tentes, ils se sentiront encore plus isolés.

Ken Allen soutient que la Ville prendra des mesures raisonnables pour assurer la santé et la sécurité des personnes vivant dans ces abris temporaires. D'après lui, les sans-abri auront 24 heures pour prendre leurs effets personnels sinon la Ville s'en chargera. Il ajoute que dépendamment de la situation, la police pourrait intervenir.

L'entreprise qui sera choisie commencera son travail à compter du 1er août prochain.