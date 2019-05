La Santé publique de Montréal s'inquiète du retour de la rougeole

La directrice de la Santé publique, Mylène Drouin, s'est adressée aux médias jeudi après-midi afin d'informer la population que deux nouveaux cas de rougeole se sont déclarés depuis le début du mois.

Le premier a été isolé rapidement, mais le second a pu infecter d'autres personnes au cours des derniers jours, a-t-elle prévenu.

Aussi, la Dre Drouin a énuméré six lieux publics visités par cette personne.

Le samedi 11 mai, à Dollard-des-Ormeaux : L'école secondaire des Sources (Iranian Cultural Society of the West Island), située au 2900 rue Lake, de 12 h à 13 h 05;

Le restaurant Tim Hortons, situé au 3760 boulevard des Sources, de 12 h 15 à 13 h 25;

La Banque Royale, située au 4400 boulevard des Sources de 12 h 25 à 13 h 35;

Le salon d'esthétique Manju Beauté, situé au 3637 boulevard des Sources, de 14 h à 17 h; Le dimanche 12 mai, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal : L'hôtel Courtyard by Marriott (hall d'entrée et piscine), situé au 700 place Robert-Joncas, de 15 h à 17 h30; Et le mardi 14 mai, à Mont-Royal : La garderie Les Aventuriers d'Outremont, située au 2e étage du 196 chemin Bates, de 16 h 30 à 17 h 35.

Les personnes ayant fréquenté ces lieux sont invitées à vérifier s'ils sont protégés par la rougeole. Dans le cas contraire, elles doivent contacter le 811.

Une maladie insidieuse

La rougeole est une maladie très contagieuse, qui peut se transmettre directement par voie aérienne. Elle peut aussi engendrer des symptômes sévères, comme une forte fièvre et des rougeurs qui apparaissent sur le visage, s’étendent sur tout le corps et durent au moins trois jours.

Sont particulièrement à risque : les enfants de moins d’un an; les femmes enceintes qui n’ont pas reçu deux doses de vaccin et qui n’ont jamais eu la maladie; et les personnes qui ont un système immunitaire affaibli par une maladie ou un traitement.

L'identité des personnes infectées n'a pas été révélée. On sait seulement que la personne ayant fréquenté les lieux susmentionnés est un membre du personnel soignant, et que les deux nouveaux cas rapportés jeudi sont des cas « secondaires », c'est-à-dire qu'ils ont contracté la maladie auprès d'un patient infecté à l'extérieur du pays.

En 2018, seuls quatre cas avaient été rapportés à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Mais cette année, le phénomène a pris de l'ampleur. Les États-Unis, par exemple, sont frappés par la pire épidémie de rougeole depuis l'an 2000. De nombreux cas ont aussi été rapportés dans les provinces canadiennes, dont l'Ontario et le Nouveau-Brunswick.

Aussi, la Direction régionale de santé publique de Montréal rappelle l'importance de se faire vacciner. « C’est le meilleur moyen de se protéger et de protéger son entourage », écrit-elle dans un communiqué émis jeudi.