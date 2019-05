Invitation à témoigner sur les services de santé en Gaspésie

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ) lance une consultation auprès des patients, des médecins et des employés du domaine de la santé en Gaspésie. L'objectif de la démarche est de documenter la surcharge de travail attribuable, selon le syndicat, au manque de personnel.