Enquête Origine-Destination : Bonnardel défend tout de même un 3e lien à l'est

François Bonnardel continue de défendre la pertinence d'un nouveau lien autoroutier à l'est de Québec. Pourtant, la majorité des déplacements en automobile s'effectue avec un point d'origine et de destination dans l'ouest, confirme une nouvelle étude sur les habitudes de circulation .

Selon les calculs du gouvernement, 40 % des déplacements inter-rives se font d’est en est, contre 60 % d’ouest en ouest.

« 31 000 vont à l’ouest et 21 000 à l’est. Ça nous démontre que les gens qui partent de l’est pour se rendre du côté est ont besoin nécessairement d’un lien additionnel », affirme le ministre des Transports.

Dans son analyse, le bureau du ministre considère que les arrondissements des Chutes-de-la-Chaudière-Est et de Desjardins à Lévis sont à l’est du territoire.

À Québec les arrondissements de Beauport, de Charlesbourg, des Rivières et de La Cité-Limoilou sont présentés comme étant à l’est.

On peut prétendre que ceux qui circulent d’est en est vont nécessairement utiliser le troisième lien. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec

C’est donc dire que, selon le ministre, un résident du secteur Charny à Lévis, aux abords des ponts actuels, ferait le détour par l’île d’Orléans pour traverser le fleuve Saint-Laurent.

La Cité-Limoilou est la principale destination des Lévisiens qui traversent le fleuve pour aller d'est en est.

« Un coup de pouce pour justifier un projet »

Pour Étienne Grandmont, directeur général Accès Transports viables, la division de l’est et de l’ouest de la région effectuée par le gouvernement est une façon de « donner un coup de pouce pour justifier un projet ».

Le directeur général d'Accès transports viables, Étienne Grandmont Photo : Radio-Canada

Les résultats de cette nouvelle étude n’ont rien de surprenant selon M. Grandmont qui martèle « qu’il n’y a pas de besoin pour une infrastructure supplémentaire à l’est ».

C’est une décision complètement arbitraire. On dirait que ça sert à appuyer une décision politique. Étienne Grandmont, directeur général Accès Transports viables

Le ministre Bonnardel répond que « ce futur troisième lien n’est pas juste pour les gens de Québec et de Lévis. C’est pour tout l’est du Québec. C’est une question aussi de sécurité ».

Et les experts ?

De son côté, Québec solidaire affirme qu’en ignorant les résultats de l’Enquête Origine-Destination, le gouvernement Legault refuse une fois de plus de faire confiance aux experts.

« Ça doit être un peu déprimant pour les fonctionnaires et les experts du gouvernement qui font des études, qui se penchent là-dessus depuis des mois et qui se disent : "on va sortir ça et le gouvernement ne s’en servira pas" », souligne la député solidaire Catherine Dorion.

Si les données recueillies par l'Enquête Originie-Destination ne remettent pas en cause le corridor choisi pour réaliser projet de troisième lien, le ministre assure q'elles serviront à « prendre la meilleure décision pour le meilleur tracé ».

« On va utiliser ses chiffres pour bien comprendre de quelle façon on va modéliser ce troisième lien », précise François Bonnardel.

Avec la collaboration de Charles D'Amboise