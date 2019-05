La rénovation des routes de Regina est un mal nécessaire selon le maire

Les travaux sur le chemin Lewvan, une des voies les plus achalandées de la ville, ont débuté lundi et s’étendront sur 16 semaines soit jusqu’à la fin août. Des réparations près de l’intersection entre les avenues Victoria et Arcola sont aussi en cours.

Le renouvellement de sections du pont au-dessus du cours d’eau Wascana, entre l’avenue Assiniboine et la promenade Wascana, a débuté cette semaine et se déroulera jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Plusieurs déviations ont été mises en place par la ville afin de pallier les travaux en cours.

Nous demandons simplement aux résidents d’être patients et de bien vouloir comprendre qu’il est essentiel que ces travaux soient réalisés. Michael Fougere, maire de Regina

Le maire de Regina rappelle que la ville a peu de temps pour réaliser l’ensemble de ces travaux et que des efforts sont mis en oeuvre afin d’optimiser les dépenses publiques. Selon le maire, la ville de Regina dispose d’environ 84 millions de dollars pour l’entretien des routes et les autres dépenses en capital, comme l’évacuation des eaux usées.

De l’information sur les travaux prévus à Regina est disponible sur le site de la ville (en anglais) (Nouvelle fenêtre) .