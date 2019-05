Ouverture de la pêche : trois rampes de mise à l'eau fermées au Témiscamingue

La municipalité a pris cette décision jeudi matin pour des raisons de sécurité.

Le niveau de l'eau demeure élevé et un des quais est actuellement submergé.

Après une analyse, on y va vraiment de façon préventive. On est vraiment désolé. On sait que c'est une décision qui ne fait pas plaisir aux pêcheurs, mais pour notre part, il s'agit d'une question de sécurité et c'est pour cette raison que ça ne sera pas ouvert en fin de semaine , précise la mairesse de St-Bruno-de-Guigues, Carmen Côté.

À lire aussi : Une centaine de maisons touchées par les inondations en Abitibi-Témiscamingue

Malgré l'ouverture de la pêche samedi, les municipalités de Notre-Dame-du-Nord et de Ville-Marie ont aussi fermé l'accès à leur marina en raison du niveau et du débit de l'eau.

La MRC de Témiscamingue demande d'ailleurs à tous les plaisanciers d'être extrêmement prudents sur les différents plans d'eau.