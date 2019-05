Une nouvelle offre touristique sur mesure lancée en Abitibi-Témiscamingue

Guilaume Rivest crée ce service pour faire découvrir des endroits plus méconnus de la région. Il précise qu'il n'est pas nécessaire d'être en forme pour partir à l'aventure.

Exode ça réfère un peu aux gens de la région. Ça réfère au fait que les gens qui sont venus ici, ont souvent fui ailleurs pour des raisons économiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que les gens fuient leur quotidien l'espace d'un instant et aillent dans la nature, aillent dans le silence et profitent vraiment d'un moment pour décrocher , décrit-il.

Guillaume Rivest veut travailler en partenariat avec la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) et des entreprises locales.

La nourriture va être offerte par des traiteurs régionaux. Par exemple, l'Éden rouge a fait de la nourriture pour nous dans l'expédition test. Et on est en train de renouveler ce partenariat-là, donc ce sera vraiment des traiteurs locaux. Il va y avoir de la bière locale qui va être servie pendant l'expédition, le but c'est de travailler le plus possible en maillage , donne-t-il en exemple.

Les forfaits seront disponibles dès l'été 2019.