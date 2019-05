Un événement gratuit pour remplacer le festival Stars and Thunder cet été

La Ville de Timmins a choisi de remplacer en 2019 le controversé Festival Stars and Thunder, qui a engendré des déficits totaux de plus de 2 millions de dollars, par les célébrations de la fête du Canada.

La Ville a annoncé cette solution temporaire jeudi matin au Musée de Timmins.

Les organisateurs du festival avaient annoncé en janvier qu’il n’y aurait pas d’édition 2019 en raison de travaux au parc Hollinger et qu’ils avaient les yeux tournés vers 2020.

Pour le moment, c’est certainement un de plusieurs événements qui remplacera Stars and Thunder , a souligné Guy Lamarche, directeur du tourisme, des événements et des communications à la ville de Timmins.

Guy Lamarche rappelle que l'an dernier, les célébrations de la fête du Canada ont eu lieu pendant le festival Stars and Thunder. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Quand on peut mettre des festivals d’envergure offerts gratuitement au public, c’est la chose la plus proche d’une vacance pour certains. Ce n’est pas tout le monde qui peuvent s’acheter des billets de concert et faire le trajet , croit M. Lamarche.

Au programme de la fête du Canada, il y aura notamment l’artiste locale Cindy Doire, qui proposera les chansons de son dernier album, Panorama.

Cindy Doire a été triplement récompensée au Gala Trille Or 2019 pour son album Panorama. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

La Franco-Ontarienne montera aussi sur la scène en fin de soirée avec son groupe Scarlett Jane.

Les festivités débuteront à 11 heures le 1er juillet, au Mountjoy Historical Conservation Area.

Avec les informations de Jimmy Chabot