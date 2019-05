Une centaine de maisons touchées par les inondations en Abitibi-Témiscamingue

Une centaine de résidences ont été affectées à ce jour par les inondations en Abitibi-Témiscamingue : selon le plus récent bilan d'Urgence Québec, il y a eu 47 maisons inondées et 49 isolées.

Plus d'une quinzaine de personnes ont également été évacuées et 37 routes ont été soit complètement ou partiellement fermées.

La sécurité civile a toutefois remarqué une décrue certaine, mais lente, dans plusieurs cours d'eau de la région.

En mode décrue des eaux

[Pour] plusieurs rivières, notamment la Kinojévis qui affecte [le niveau] des lacs Beauchastel, Bruyère et Montbeillard, les niveaux sont en baisse progressive. Par contre, on nous prévient qu'avec des niveaux élevés comme ça, l'arrivée d'une précipitation abondante pourrait ralentir cette décrue. Mais pour le moment, on est en mode décrue , explique le directeur de la Sécurité civile et incendie pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, Gaétan Lessard.

Pour le lac Témiscamingue et le réservoir du lac des Quinze, on aurait atteint la pointe et on serait en descente lente de l'ordre de 2 à 3 centimètres par jour. Mais il faut s'armer de patience avant que l'eau ne quitte véritablement les terrains, les infrastructures et les routes touchés , ajoute Gaëtan Lessard.

La promenade longeant le lac Témiscamingue à Notre-Dame-du-Nord est fermée en raison du niveau de l'eau. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Pour la rivière Harricana, après une légère hausse jeudi, le niveau de l'eau devrait aussi continuer à baisser.

Des compensations possibles

Gaëtan Lessard affirme que dans plusieurs secteurs, le niveau de l'eau enregistré est historique, notamment au Témiscamingue, à Rapide-Danseur et à Duparquet.

La Sécurité civile précise que les citoyens touchés par les inondations peuvent obtenir l'aide du gouvernement du Québec.

Il y a aussi la Croix-Rouge canadienne qui peut leur verser aide financière pouvant atteindre 600 dollars. À ce jour, l'organisme n'a cependant reçu aucune demande ni de la part des citoyens ni des municipalités.