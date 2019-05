La fausse psy de Lévis plaide coupable de plusieurs fraudes et usurpation d'identité

La fausse psychologue Eugénie-Mélanie Chisholm a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, notamment pour omission de se conformer à un ordre de la Cour, fabrication de faux documents, fraudes de plus de 5000 $ et usurpation d'identité.

Mme Chisholm se présentait comme docteure en psychologie et professeur de psychologie à l’Université Laval. Elle prétendait aussi avoir travaillé 12 ans à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Or, rien de tout ça n'était vrai.

La fausse psychologue de Lévis a évalué des enfants de son quartier, dont un adolescent de 17 ans qui était dépressif et à qui elle a recommandé de cesser sa médication. À chaque consultation, elle facturait entre 100 $ et 150 $ de l'heure et signait des reçus en tant que docteure en psychologie.

Fraude de 12 300 $ envers une famille

Elle a aussi évalué trois employés de l’entreprise du père de cet adolescent pour 3000 $.

La famille de cet enfant lui a aussi prêté de l’argent parce qu’elle disait avoir été fraudée par son ex-conjoint.

Pour cette famille seulement, la fraude s’élève à 12 300 $.

Eugénie-Mélanie Chisholm a également reconnu avoir fraudé une autre famille de 1400 $ pour l’évaluation d’un enfant qui souffre de déficience intellectuelle.

Les victimes ont commencé à avoir des doutes qquand ils demandaient des rapports d'évaluation. La fausse psychologue avait toujours une fausse excuse, comme le décès d'un proche, un déménagement ou encore un diagnostique de maladie, pour ne pas produire le rapport.

Usurpation d'identité

La fausse psychologue a enfin usurpé l’identité de son ancien conjoint pour obtenir des contrats d’achat de cellulaire et de services de câblodistribution. Eugénie-Mélanie Chisholm a utilisé les informations personnelles de son ex-conjoint pour obtenir ces contrats par Internet.

Elle a finalement fraudé les propriétaires de son logement, à qui elle avait remis des chèques sans provision pour un total de 16 200 $.

Les faits reprochés se sont produits entre 2014 et 2018. Elle avait été arrêtée une première fois en 2016, mais elle a par la suite contrevenu à ses conditions de remise en liberté.

Eugénie-Mélanie Chisholm a reconnu en février 2017, devant l'Ordre des psychologues, avoir usurpé le titre de psychologue, avoir fait des évaluations et pratiqué illégalement la psychologie. Elle avait écopé d'amendes totalisant 71 250 $.