La réécriture de la dernière saison de Game of Thrones réclamée par 450 000 fans

La huitième et dernière saison de la série Le trône de fer (Game of Thrones) suscite de nombreuses critiques chez les fans. Alors que l'épisode final sera diffusé dimanche soir sur la chaîne HBO, une pétition en ligne demandant la réécriture de cette ultime saison a déjà recueilli près de 450 000 signatures.

Le cinquième épisode de la dernière saison du Trône de fer, qui en compte six, a enflammé les réseaux sociaux après sa diffusion, dimanche dernier. Le déroulement de l’intrigue réunissant les reines Cersei et Daenerys a été dénoncé à la fois par les admirateurs de la série et par les critiques de télévision.

Une pétition en ligne a été donc été lancée pour demander à HBO de refaire la huitième saison du Trône de fer. Vendredi, à la mi-journée, environ 450 000 personnes avaient signé cette pétition.

David Benioff et D.B Weiss [les créateurs de la série] ont démontré qu'ils étaient des scénaristes terriblement incompétents lorsqu'ils n’ont pas de livres sur lesquels s’appuyer [pour rédiger le scénario]. Dylan D., le créateur de la pétition

Cette série mérite une dernière saison qui ait du sens , a-t-il ajouté.

La série télévisée en avance sur les romans

Depuis la sixième saison, les épisodes du Trône de fer ne sont plus écrits à partir des romans de George R. R. Martin, qui a sorti le premier livre de la saga du Trône de fer (A Song of Ice and Fire) en 1996.

Celui qui est surnommé le Tolkien américain – en référence à J. R. R. Tolkien, l’auteur du Seigneur des anneaux – n’a pas encore terminé d’écrire les sixième et septième volumes de sa série romanesque.

Le dernier épisode du Trône de fer sera diffusé le dimanche 19 mai à 21 h. Lundi, HBO a mis en ligne une courte bande-annonce de cet épisode très attendu.