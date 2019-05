Des spectacles gratuits tout l’été à la presqu’île du lac Osisko grâce au FME

La Guinguette chez Edmund, nommée en l’honneur du pionnier Edmund Horne, sera installée sur la presqu’île du lac Osisko. La conception du lieu de diffusion a été confiée à Karine Berthiaume et Jean-Philippe Roy.

Une scène accueillera chaque semaine un artiste ou un DJ, tous amis du FME, et ce, gratuitement. We Are Wolves et Yves Lambert font partie de ces artistes invités, en plus d’un artiste surprise.

Occuper les espaces verts

L'organisation du FME, en délaissant son petit frère de la saison froide Quartiers d'hiver, a choisi de se concentrer sur ce nouveau lieu de diffusion en s'inspirant de ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique, où le président Sandy Boutin est souvent appelé à se déplacer.

Les guinguettes, c'est très populaire en France. Toutes les villes où il y a une rivière ou un lac ont leur guinguette. Et ce sont vraiment de petits lieux super sympathiques et Sandy Boutin avait ça dans l'idée et on a décidé de le lancer parce que Rouyn-Noranda est construite autour d'un lac et on a l'impression que ce lac-là n'est pas assez utilisé , explique la directrice générale du FME, Magali Monderie-Larouche.

On voulait avoir un espace avec une programmation plus régulière, que les gens [développent] un sentiment d'appartenance au bord du lac. Magali Monderie-Larouche, DG du FME

Le bar, la scène, les espaces de travail seront stratégiquement aménagés à la presqu'île du lac Osisko, un endroit très fréquenté par les familles. Outre la musique et les 5 à 7 festifs qu'on y tiendra, on prévoit aussi organiser des activités plus familiales pendant la journée, notamment des spectacles pour enfants ou des ateliers de yoga.

Un concert à entrée payante est également organisé pour financer la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda et mettra en vedette Damien Robitaille et Random Recipe, deux grands chouchous du festival.

Sur place, une sélection de vins nature, d’alcools québécois et de plats à saveurs régionales sera proposée. Une soirée de préouverture est prévue le 20 juin. Le lancement officiel de la Guinguette est prévu le 21 juin, avec We Are Wolves.

Pour tout connaître de la programmation, les mélomanes sont invités à consulter les pages Facebook et Instagram de la Guinguette chez Edmund ou le guinguette.ca. On sait déjà que le lieu sera ouvert les jeudis et les vendredis, de midi à minuit, et ce, jusqu'à la tenue du FME.