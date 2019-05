De 30 à 42 mois pour réformer le mode de scrutin, avertit le DGEQ

Le DGE évalue que la réforme nécessitera de 30 à 42 mois - presque quatre ans - pour préparer une élection générale, « tout en préservant l'intégrité des élections ».

Le DGEQ a fait part de son analyse dans une lettre datée du 3 avril dernier et adressée à la ministre LeBel, qui l'a rendue publique jeudi.

La ministre LeBel affirme que ces délais ne feront pas dérailler le plan du gouvernement de déposer un projet de loi avant le 1er octobre pour réformer le mode de scrutin. « Tout est encore sur la table », a-t-elle dit un impromptu de presse, jeudi, dans les couloirs de l'Assemblée nationale.

« Faut travailler avec ces paramètres-là, dit-elle. Le DGEQ est indépendant. Donc c’est la donnée qu’on ne contrôle pas. »

On est toujours engagé à discuter avec nos partenaires et les oppositions, et notre propre caucus, et la société civile, pour travailler à déposer un projet de loi qui est crédible, qui répond aux attentes et qui répond à un certain consensus.

Sonia LeBel, ministre de la Justice du Québec