Le travail d'une grande femme de l’industrie forestière souligné

La résidente du Nord de l’Ontario a consacré sa carrière à la gestion responsable et durable des forêts. Elle s’est dite encore surprise d’obtenir cette distinction.

Je suis surprise, mais honorée. Jennifer Tallman, forestière en chef de l'Ontario pour Eacom Timber

Jennifer Tallman est la toute première femme à occuper le poste de forestière en chef de l’Ontario pour Eacom Timber.

Elle est également impliquée dans l’organisme Women in Wood, qui s’efforce d’encourager les femmes à s’intéresser à la foresterie et à aider celles qui travaillent dans le domaine à atteindre leurs objectifs de carrière.

Elle mentionne que la situation a beaucoup évolué pour les femmes depuis ses débuts dans l’industrie il y a plus de 25 ans.