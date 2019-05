Rymz, Les Louanges, GrimSkunk et bien d'autres pour le 15e FRIMAT

Parmi les têtes d'affiche de l'événement, on retrouve le rappeur Rymz, le groupe punk rock GrimSkunk, en plus du collectif LaF et de la révélation Radio-Canada, Les Louanges.

La programmation met aussi en valeur plusieurs groupes régionaux dont Mathew James, Pégro, Les Sentinelles du Nord, Rang 8, Carambolage, BackStabber et Inire.

Ils sont éligibles pour remporter une série de prix, dont la valeur est estimée à 10 000 $ par l'organisation.

Parmi les autres activités qui auront lieu lors du FRIMAT, on note une grande bataille de crêpes, un pique-nique musical et l'enregistrement du balado Quand pensez-vous?.

Le FRIMAT aura lieu du 24 au 27 juillet à Val-d'Or.