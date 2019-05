Chambly devra réembaucher son ancien directeur général

Dans un jugement d'une cinquantaine de pages rendu mercredi, la juge Irène Zaïkoff affirme qu'en congédiant M. Lacroix, la Ville de Chambly – dirigée à l'époque par le maire Denis Lavoie – a enfreint la Loi sur les normes du travail, qui interdit à un employeur de renvoyer un salarié « en raison d'une dénonciation d'un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte à la corruption ou de sa participation à une enquête portant sur un tel acte ».

Du même coup, la magistrate annule le renvoi de l'ancien DG et ordonne à la Ville « de réintégrer Jean Lacroix dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges », d'ici mercredi prochain. Elle se réserve aussi le droit de déterminer a posteriori d'autres « mesures de réparation ».

Jean Lacroix avait été relevé de ses fonctions le 19 novembre 2013 pour avoir mené une enquête visant le maire Lavoie. La résolution adoptée par le conseil municipal de l'époque lui reprochait d'avoir commis de l'ingérence politique, d'avoir enfreint une disposition fédérale en matière de radiocommunication, de ne pas avoir respecté les conventions collectives, d'avoir instauré un climat de travail malsain, etc.

Le principal intéressé soutenait pour sa part qu'il avait agi à la demande des enquêteurs de la commission Charbonneau. Il prétendait aussi que plusieurs des motifs évoqués par la Ville n'étaient en fait qu'un prétexte pour faciliter son renvoi.

Il a eu gain de cause et pourra revenir dès jeudi prochain à l'Hôtel de Ville, qui a connu de grands bouleversement depuis son départ, il y a bientôt six ans.

Les derniers mois ont été particulièrement occupés. La maison Boileau a été détruite dans la controverse; une enquête de Radio-Canada a mis en lumière un climat malsain à la mairie; l'Unité permanente anticorruption (UPAC) a effectué une perquisition dans les bureaux de la municipalité; la Ville a été mise sous tutelle par le conseil des ministres; et quatre élus, dont le maire Lavoie, ont démissionné.

Effet domino à prévoir

Il est encore trop tôt pour connaître l'impact du retour prochain de Jean Lacroix sur les autres membres de la direction générale, décimée par les événements des derniers mois. Le directeur général actuel, Michel Larose, est parti en congé maladie rapidement après la prise de contrôle de la Commission municipale du Québec, et sa directrice adjointe, Annie Nepton, a signalé à la Ville son absence pour une durée indéterminée. C'est Jean-François Auclair qui occupe la direction par intérim depuis deux mois.

Pendant ce temps, l'opposition se prépare pour les quatre élections partielles qui auront lieu le 23 juin. Démocratie Chambly misera sur la candidature de l'ex-conseillère Alexandra Labbé, qui a quitté son siège dans le but de succéder à Denis Lavoie comme maire de la municipalité.

L'ancienne conseillère Paula Cristina Rodrigues – qui a récemment tourné le dos au parti de l'ex-maire Lavoie, Action Chambly – tente également de mettre sur pied une nouvelle formation politique baptisée « Citoyen(e)s pro-Chambly », selon des médias locaux.

Les candidats intéressés à briguer l'un des quatre postes disponibles dans le cadre de ces élections complémentaires ont jusqu'au 24 mai pour se manifester.

Avec la collaboration de Marie-France Bélanger