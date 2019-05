C’est la dernière journée des consultations particulières sur le projet de loi 21, qui vise à interdire le port de signes religieux à certaines catégories d'employés de l'État, dont les enseignants, et à assurer que les services publics soient donnés et reçus à visage découvert. La commission parlementaire aura entendu près d’une quarantaine d’organisations et d’individus, pendant un total de six jours d’audience, la semaine dernière et cette semaine.

Les représentantes de la FFQ s'exprimeront en toute fin d'avant-midi, mais le mémoire qu'elles défendront est déjà disponible.

« Alors que la laïcité de l’État pourrait être améliorée, le projet de la CAQ s’oriente vers une restriction injustifiée des libertés religieuses des individus qui vise particulièrement les femmes », y écrit la Fédération. « Une telle orientation laisserait craindre des dérives dans une restriction toujours plus accrue de ces libertés, mettant au ban de la société des femmes déjà en situation de discrimination. »

« Bien que d’autres groupes, tels les hommes et femmes sikhs ou juifs, subiront aussi les impacts négatifs de cette loi, [...] celles qui sont les premières concernées par ce projet de loi, celles qui en vivront les impacts au quotidien et celles qui, au cours de la dernière décennie, ont fait les frais de nos conversations sur la laïcité [sont] les femmes musulmanes », déplore la FFQ.

Elle mentionne sur son site web que cela « n’est pas plus féministe que de forcer une femme à se couvrir ».

« Ce projet de loi, loin de nous rapprocher de l’égalité entre les hommes et les femmes, ne fait que masquer, sous le couvert d’une fausse laïcité, le contrôle de nos corps et de nos vies », écrit-elle encore dans son mémoire.

La Fédération martèle que le gouvernement de François Legault cible très mal ses efforts : « Il est temps que le gouvernement cesse cette course folle aux projets de loi sur les signes religieux, alors qu’il n’y a aucun problème à résoudre [à ce chapitre]. Des problèmes réels, il y en a en revanche à régler de manière urgente pour les femmes musulmanes, comme de mettre fin aux discriminations systémiques sur le marché du travail. »

Trois autres organisations prendront la parole jeudi : la Coalition Inclusion Québec (CIQ) et la Ligue des droits et libertés (LDL), qui réclament le retrait du projet de loi, ainsi que le Rassemblement pour la laïcité, qui l’appuie.

La CIQ rendra compte de ses propres « consultations populaires », au cours desquelles elle a entendu 23 groupes et reçu 19 mémoires.

Plus tard en après-midi, la LDL fera valoir que « la laïcité de l’État ne peut avoir comme conséquence l’exclusion de certaines populations ou l’imposition aux minorités de prétendues valeurs d’une majorité », comme elle l'écrit dans son mémoire, et qu'« elle ne peut non plus être utilisée pour dicter une certaine manière de vivre ses croyances ».

Puis ce sera au tour du Rassemblement pour la laïcité, qui entend publier son mémoire au terme de sa présentation.

Le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État

Le projet de loi prévoit que toutes les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires doivent respecter les principes de la séparation de l’État et des religions, de la neutralité religieuse de l’État, de l’égalité de tous les citoyens et des libertés de conscience et de religion. Il prévoit l’interdiction du port de signes religieux chez les employés de l’État en position de coercition (juges, policiers, procureurs, gardiens de prison) et d’autres employés de l’État, essentiellement les enseignants des écoles primaires et secondaires du réseau public et les directeurs d’école.

Il est assorti d’une clause protégeant les droits acquis des employés touchés qui portent déjà un signe religieux, à condition qu’ils conservent la même fonction dans une même organisation. Il y en aurait « probablement quelques centaines », selon le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette. Il comprend aussi des dispositions de dérogation pour soustraire la loi à des articles des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. La Charte québécoise sera en outre modifiée afin qu’elle stipule « que les libertés et droits fondamentaux doivent s’exercer dans le respect de la laïcité de l’État ».

Le projet de loi prévoit également que tous les services gouvernementaux soient offerts à visage découvert. Ils devront aussi être reçus à visage découvert lorsque cela est nécessaire, à des fins d’identification ou pour des motifs de sécurité. Aucun accommodement raisonnable ne pourra être demandé pour contourner cette obligation.

Il n’inclut aucune sanction pénale ni pécuniaire pour les contrevenants.