Des niveaux d'eau records menacent la collectivité la plus au sud du Canada

Les milliers de touristes qui se rendront sur l'île cet été ne remarqueront peut-être pas la façon dont les vagues et le vent venant du lac Érié arrachent des morceaux du rivage, mais c'est en train de se produire, et c'est une question urgente, explique Raymond Durocher.

Raymond Durocher, le maire de l'île Pelée, et sa femme Louisette Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Nous sommes très inquiets , poursuit celui qui a été élu maire l'an dernier. Ce n'est pas le premier à faire face à cet enjeu.

Nombre de ses prédécesseurs y ont déjà été confrontés au fil des décennies. La dernière grande inondation date de 1972 lorsqu'une tempête a traversé le lac Érié.

Elle a emporté cinq chalets et inondé les terres. Il a fallu quarante jours pour vider l'île , se souvient M. Durocher.

À l'époque, le niveau de l'eau du lac Érié est plus bas, bien loin des niveaux records actuels qui menacent les chalets.

Le littoral de l'île Pelée est durement touché par la montée des eaux et les vents violents. Photo : CBC/Chris Ensing

Aide gouvernementale indispensable

Quelques centaines de personnes vivent sur l'île Pelée, mais à la saison estivale, des milliers de visiteurs se rendent dans la collectivité la plus au sud du Canada à la recherche de vignobles et de plages.

Si un nouveau traversier, le Pelee Island II, permet d'acheminer les gens depuis le continent, les vents et la crue des eaux mettent en danger l'ancienne route que les gens empruntent une fois qu'ils descendent du traversier.

Nous avons eu quelques épisodes de vent où nous avons dû réparer certaines parties de la route, mais ce ne sont que des réparations temporaires , explique M. Durocher, ajoutant qu'il faudrait de grosses pierres le long de la rive pour protéger la route.

Il estime à 10 millions de dollars les investissements nécessaires pour sécuriser l'île et ses infrastructures contre l'érosion.

La Ville a présenté une demande de financement provincial et fédéral.

Espérons qu'ils n'attendent pas qu'on ait une urgence , précise M. Durocher.

Les infrastructures sont à risque à cause de l'érosion. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

L'étude du littoral en cours

De son côté, le député provincial de Chatham-Kent-Leamington, Rick Nicholls, affirme que le gouvernement surveille la situation de près et qu'il collabore avec l'île Pelée pour étudier les secteurs à améliorer en priorité.

Nous avons aidé le canton de Pelée à entreprendre une étude de protection du littoral et d'évaluation des risques liés aux digues dans le cadre du Programme national d'atténuation des catastrophes , indique l'élu dans un communiqué envoyé à CBC.

Il précise par ailleurs que le canton a reçu l'approbation d'un financement fédéral de 50 000 $ dans le cadre du Programme national d'atténuation des catastrophes pour un nouveau projet d'élaboration d'un plan d'atténuation de la protection des rives.

Pour M. Durocher et les habitants de l'île Pelée, l'appel à l'action se fait de plus en plus pressant.

Que pouvons-nous faire de plus pour sensibiliser les différents paliers de gouvernement? , dit-il.

Avec des informations de CBC