Air Transat en voie de passer aux mains d'Air Canada

« Un regroupement avec Transat représente une excellente occasion pour les parties prenantes des deux sociétés », a plaidé le président et chef de la direction d'Air Canada, Calin Rovinescu, dans un communiqué publié jeudi matin pour annoncer l'entente exclusive conclue entre les deux parties.

Selon lui, la transaction serait bénéfique pour « les actionnaires de Transat et d'Air Canada, les employés des deux sociétés, qui profiteront d'une sécurité d'emploi et de perspectives de croissance améliorées, et les voyageurs canadiens, qui profiteront de la capacité accrue de la société fusionnée à occuper une place de chef de file sur le marché hautement concurrentiel du voyage d'agrément à l'échelle mondiale. »

« L'acquisition présente une occasion unique de se mesurer aux plus grands du marché mondial du voyage d'agrément », poursuit-il. « Nous pourrons ainsi élargir notre plaque tournante de Montréal, l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, où nous avons ajouté 35 liaisons depuis 2012 pour les collectivités de Montréal et du Québec, et au départ de laquelle nous avons transporté 10 millions de passagers en 2018 seulement. ».

Cette solution toute québécoise permettra de conserver des emplois de grande qualité au sein de la direction générale et des fonctions clés au siège social à Montréal, ainsi que de fournir une plateforme pour une croissance et des emplois futurs. Extrait du communiqué d'Air Canada

Air Canada indique qu'elle ne fera aucune autre annonce au sujet de la transaction proposée, et Air Transat AT a également refusé de commenter, « dans la mesure où il ne s’agit pas encore d’une entente définitive, mais d’une lettre d’intention ».

Une transaction bénéfique pour Air Transat, selon un expert

« Je suis content dans la mesure où la transaction Onex-WestJet a un petit peu changé la donne », a affirmé Mehran Ebrahimi, professeur au Département de management et technologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), au micro de Gravel le matin.

« Air Transat se trouvait seule un peu en position de faiblesse. S’associer à un acteur important comme Air Canada, c’est intéressant », estime-t-il, tout en convenant que le marché risque fort de devenir moins concurrentiel si la transaction se concrétise.

« Est-ce que cette transaction va passer le test du Bureau de la concurrence? Si on considère les parts de marché d’Air Canada et les parts de marché d’Air Transat, on est à la limite, a dit M. Ebrahimi. On va voir quelle gymnastique ils vont faire auprès du Bureau de la concurrence pour essayer de faire passer cette transaction. »

« Cela dit, je pense que les deux vont essayer de gruger le maximum de parts de marché, dans la mesure où le marché canadien ne grossit pas », ajoute M. Ebrahimi. « Et les deux ont maintenant les reins assez solides pour essayer de jouer sur les prix plus faibles pour aller chercher des consommateurs. »

Air Transat en difficulté

En achetant Air Transat, Air Canada mettrait la main sur une compagnie qui a déclaré des revenus de près de 3 milliards de dollars en 2018, en hausse de 6 %, mais dont la perte d'exploitation a atteint 44,5 millions. Cette perte d'exploitation a atteint 38 millions lors du premier trimestre de 2019.

Cette situation s'explique par les coûts du carburant, la faiblesse du dollar canadien depuis plusieurs années et par la concurrence, de plus en plus forte, sur les marchés vers le sud et vers l'Europe. La société a aussi investi dans la construction de centres hôteliers près de Cancun, au Mexique, qui ne lui rapportent rien pour l'instant.

Le premier ministre François Legault s'est dit préoccupé par la possibilité de voir le siège social de Transat AT quitter le Québec. Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a évoqué la possibilité qu’Investissement Québec accompagne des acheteurs québécois pour mettre la main sur Transat.

Air Transat avait causé une commotion à Québec en faisant savoir, le 30 avril, qu'elle était en discussions préliminaires avec différentes parties intéressées à faire son acquisition.

Le premier ministre François Legault, qui a cofondé l'entreprise à la fin des années 80, n'avait pas caché que l'annonce lui avait causé un « gros pincement au coeur », et que son gouvernement allait tout faire pour garder le siège social au Québec et préserver les emplois.

Plus de détails suivront.