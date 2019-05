Changements à la présidence de Promotion Saguenay : des conseillers se dissocient

Jonathan Tremblay croit que c’est une bonne chose que la mairesse se soit retirée de la présidence de Promotion Saguenay, mais estime que ce changement est essentiellement cosmétique.

Le conseiller municipal indépendant déplore que Josée Néron demeure sur le conseil d’administration de l’organisation.

On enlève la mairesse pour le promaire. Ils sont assis l’un à côté de l’autre et on les change de place. Finalement, moi, je trouve qu’il n’y a pas un gros changement.

Jonathan Tremblay, conseiller municipal à la Ville de Saguenay