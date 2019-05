Environ 80 résidences évacuées dans le district Saint-Robert à Rimouski

Selon le maire de Rimouski, Marc Parent, les citoyens d'environ 80 résidences ont dû les quitter par mesure préventive.

Au fil de la journée, il y a eu des avertissements des lecteurs à l'effet que le taux de gaz était trop élevé dans des résidences et des appartements. Nos services incendies, des ambulanciers, la Sûreté du Québec ont été déployés , explique le maire.

Le taux de CO [monoxyde de carbone] était beaucoup plus élevé que la norme acceptable. À ce moment-là, les résidents, on leur a demandé d'évacuer.

Marc Parent, maire de Rimouski