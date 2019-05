Wiptec étend ses activités à Montréal

Le nouveau bâtiment aura une superficie d'un million de pieds carrés et 1000 emplois seront créés. La construction commencera à la fin de l'année.

On a étudié différents scénarios comme de le faire à Sherbrooke comme à Montréal. Il n'est pas dit qu'il n'y aurait pas de développement à Sherbrooke dans le futur. On a d'ailleurs ajouté 200 000 pieds carrés récemment à Sherbrooke dans l'ancien centre de BRP. Stratégiquement, le positionnement de Montréal, c'est un grand plus puisqu'on vient aider les commerçants à se battre contre les géants américains pour mieux se positionner en eCom , explique le propriétaire de Wiptec, Martin Ball.

Le groupe veut offrir la livraison locale le jour même et lorgne le marché étranger. C'est stratégique de se positionner à Montréal en terme de croissance, d'ajouter un service qui est moins bien couvert. On est connecté sur les axes routiers, l'aéroport et le port. Ça va nous permettre d'offrir à notre clientèle une accessibilité à leur supply chain et de pouvoir gérer de façon très efficace la préparation de commandes et d'accélérer le processus de livraison chez la clientèle , indique Michel Blaquière de Drakkar.

Wiptec pourrait ouvrir d'autres centres ailleurs au Québec.

À Sherbrooke, Wiptec opère des infrastructures qui ont une superficie de plus de 600 000 pieds carrés et l'entreprise emploie 300 employés. Au total, 25 000 colis partent de Wiptec chaque jour.