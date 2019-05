Une usine ravagée par un incendie à Terre-Neuve

Tout le monde a le coeur brisé. La moitié d’entre nous devra peut-être partir. Il n’y a plus rien ici , affirme une travailleuse, Michelle Dredge.

Mme Dredge et ses collègues travaillaient dans l’usine quand ils ont subitement senti une odeur de fumée envahir les lieux. Ils se sont précipités à l’extérieur. Ils ont vu environ 20 minutes plus tard les flammes qui s’échappaient du toit.

Plusieurs brigades de pompiers de la région sont intervenues, mais elles n’ont pu sauver l’usine.

Des produits dangereux se trouvaient dans l’usine, dont de l’ammoniac et du propane, selon Mme Dredge. Un panache de fumée noire s’en dégageait encore à 21 h 30.

L’usine venait d’entreprendre ses activités pour la saison de pêche à la crevette il y a environ deux semaines.

Michelle Dredge travaillait dans l’usine depuis 15 ans. Elle ne sait pas ce qu’elle va faire maintenant. Elle se demande où elle pourrait travailler dans cette petite communauté. On n’y trouve pas du travail aussi facilement que dans les grandes villes, explique-t-elle.

L’usine comptait 65 travailleurs syndiqués et quelques gestionnaires, précise Mme Dredge.

L’entreprise avait subi un coup dur en 1992 lors de l’imposition du moratoire sur la morue. Elle a été convertie à la transformation de la crevette et du crabe six ans plus tard. Ses propriétaires sont Robin Quinlan et Quin-Sea Fishers.

Une autre usine de l’entreprise Quinlan Brothers a été détruite par un incendie à Bay de Verde, en 2016, et elle a été reconstruite en moins d’un an.

Michelle Dredge espère que l’usine de Black Duck Cove sera aussi reconstruite.