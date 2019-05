Combien coûtera le remplacement de Phénix? La réponse du directeur parlementaire du budget

Le directeur parlementaire du budget (DPB) dévoile en matinée les résultats d'une évaluation indépendante du coût estimé du remplacement du système de paye Phénix .

Dans son budget 2018, le gouvernement fédéral avait annoncé une enveloppe de 16 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour élaborer une solution de remplacement.

En août dernier, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait lancé un processus d'approvisionnement pour remplacer le système, qui a connu de multiples ratés depuis sa mise en place en février 2016.

Le budget 2019 des libéraux fédéraux ne comportait aucune nouvelle annonce de financement dans ce dossier.

La complexité de transférer les données

De son côté, l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) – qui représente 140 000 fonctionnaires au pays – souligne la complexité de transférer les données dans un futur système.

On a écrasé l'ancien système : il n'y a pas d'autres banques de données [que Phénix] , souligne la vice-présidente exécutive nationale, Magali Picard, à l'émission Les matins d'ici. Si on ne corrige pas Phénix, on va transférer des données erronées dans un nouveau système. On ne sera pas plus avancés.

Le gouvernement est pris dans un étau : il n'a pas d'autre choix que de réparer [...] pour s'assurer que les données de Phénix soient les bonnes. Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale, AFPC