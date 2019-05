La femme qui chuchote à l'oreille des mouffettes

Grâce à son sens de l'odorat inhabituel, une Albertaine est immunisée contre la puanteur des moufettes, à tel point qu'elle a pu en sauver plus d'une trentaine au cours de ses 10 ans de carrière au Medicine River Wildlife Centre de Red Deer.

Quand une moufette s’aventure là où elle ne devrait pas être, c’est en effet à Gwenevere Marshall que l'on fait appel pour récupérer le petit mammifère. Même si la bête s’énerve, la spécialiste de la faune garde son calme. Après tout, son sens de l’odorat l’immunise contre le liquide nauséabond.

« Personnellement, je ne les sens même pas. Il faut vraiment qu’elles arrosent juste à côté de moi, et si elles le font, je sens juste une légère odeur de pain à l’ail », dit-elle.

Elle a même déjà été arrosée en pleine figure.

« Ça ne m’a pas vraiment dérangée. Je veux dire, ça pique un peu les yeux, mais j’ai essuyé mon visage et j’ai complètement oublié que j’avais été arrosée », raconte-t-elle.

Selon l’experte, les mouffettes n’arrosent que lorsqu’elles se sentent vraiment menacées.

Les adultes ont l’équivalent de deux cuillères à table de jus, et ils savent que s’ils le gaspillent ils seront sans défense pendant 10 jours [....] Ils ne veulent vraiment pas arroser Gwenevere Marshall, Medicine River Wildlife Centre

Elle est récemment allée secourir une mouffette qui s’était retrouvée prise dans la structure d’un parc de planche à roulettes. Même lorsque les employés de la ville ont installé un treillis pour l’aider à sortir, l’animal était trop épuisé pour le grimper.

Gwenevere Marshall l’a calmement approchée, enveloppée dans une couverture, et transportée dans une cage pour chat : « Les mouffettes sont des animaux très dociles. J’ai brandi la couverture et je lui ai parlé tout au long. Elle a compris que je n’allais pas la manger et elle s’est calmée. »

Avec les informations de Wallis Snowdon