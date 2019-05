Les enfants sont à l'honneur pendant la Journée de la francophonie yukonnaise

La commissaire du Yukon, Angélique Bernard, ancienne présidente de l'Association franco-yukonnaise, a tenu à faire partie de la célébration auprès des élèves de l'École Émilie-Tremblay, car les enfants font partie des priorités de son mandat.

« Il est important de souligner le fait francophone au Yukon qui remonte au début des années 1800 avec les coureurs des bois, dit-elle. On est chanceux d'être capable de présenter cette histoire et de la souligner toutes les années. »

La commissaire du Yukon, Angélique Bernard, a choisi la famille et l'éducation parmi les priorités de son mandat. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

La famille et l'éducation sont au coeur de nos communautés. Quand on a des jeunes qui sont fiers de leur francophonie, ça fait des adolescents et des adultes qui en sont fiers et qui n'ont pas peur de transmettre cette langue et cette culture aux prochaines générations. Angélique Bernard, commissaire du Yukon

Selon Mme Bernard, les francophones peuvent se réjouir cette année du début des travaux de la nouvelle école secondaire francophone, un projet de longue date.

« [Il s'agit] d'une belle avancée pour les élèves du secondaire et de voir que les discussions se poursuivent avec le gouvernement du Yukon pour les services en français. Ça prend du temps, rappelle Mme Bernard, mais je crois que les gens qui sont en place sont les bonnes personnes pour faire avancer les choses et c'est juste de continuer le combat pour avoir plus de services en français. »

Les travaux de construction pour la nouvelle école secondaire francophone sont bien entamés sur le terrain du quartier Riverdale à Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

La francophonie à travers l'art

La journée a aussi été l'occasion de présenter une exposition d'oeuvres d'art des élèves dans le cadre du projet international de la Caravane des dix mots. Le projet rassemble des participants des quatre coins du monde autour d'un thème, celui de l'écriture.